2019/06/03 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن تحالف سائرون الرفيق رائد فهمي، وفداً من وجهاء حي الاعلام، السبت، واستمع الى مشاكلهم المتعقلة بالخدمات البلدية والنقص الحاد في الكهرباء.

ونقل وجهاء حي الاعلام في جانب الكرخ من بغداد المعاناة الكبيرة التي يواجهها سكان المنطقة نتيجة لافتقارها لطرق معبدة، اضافة الى تقادم المحولات الكهربائية وزيادة الحمل عليها مما يؤدي الى انقطاعات مستمرة في شبكة الكهرباء.

ويستقبل وفداً رياضياً

كما استقبل الرفيق رائد فهمي وفداً من الاتحاد العراقي المركزي للرياضة للجميع، وعرض وفد الاتحاد التوجهات المقبلة بخصوص تشريع قانون الرياضة للجميع.

وعرض الوفد مسودة القانون الذي سيرفع الى مجلس النواب لغرض تشريعه وفق المادة 36 من الدستور، وطالب الوفد مجلس النواب بالاهتمام بالقوانين الرياضية كونها تسهم في تقدم المجتمع صحياً ونفسياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رائد فهمي يستقبل وفدا من وجهاء حي الإعلام في بغداد وآخر رياضيا) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رائد فهمي يستقبل وفدا من وجهاء حي الإعلام في بغداد وآخر رياضيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).