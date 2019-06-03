2019/06/03 | 01:05

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سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما في معسكر راس عباس في عدن

سلاح الجو اليمني المسير ينفذ هجوما على عرض عسكري لتحالف العدوان

السعودي في معسكر راس عباس في عدن

مصدر عسكري في سلاح الجو المسير يؤكد ان عملية استهداف الغزاة

والمرتزقه في معسكر رأس عباس تكللت بالنجاحالمصدر العسكري :العملية جاءت بعد عملية متابعة ورصد استخباراتي

دقيق وتم تنفيذها بعد ذالك بشكل فوري

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