2019/06/03 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجبير يهاجم قطر: تحريفها للحقائق ليس مستغرباً

متابعة

- كلمة

أدان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير،

مساء الأحد، تحريف قطر "غير المستغرب" للحقائق، بعد القرارات

الصادرة عن القمتين العربية والخليجية التي شاركت فيها

الدوحة.

وقال الجبير في تغريدات على حسابه في تويتر، "إن قطر تتحفظ اليوم

على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان

القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة

الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح الوزير السعودي، أن "الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في

المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات

ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات!".

وأردف الجبير، أن "الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس

مستغرباً".

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