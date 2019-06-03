مقتل عشرة أشخاص في انفجار سيارة بشمال سوريا

2019/06/03 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كلمة

قال موظفو إغاثة ومسعفون إن سيارة انفجرت في بلدة بشمال

سوريا يسيطر عليها مسلحون تدعمهم تركيا يوم الأحد مما أدى إلى مقتل

ما لا يقل عن عشرة أشخاص.

جاء ذلك بعدما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجارات في

مناطق أخرى خاضعة للمعارضة المسلحة في الشمال الغربي.

وكان الهجوم الذي استهدف سوقا مكتظة في وقت متأخر في المساء هو أكبر

انفجار تشهده أعزاز القريبة من الحدود التركية منذ أشهر.

ويسيطر مسلحون من المعارضة السورية تدعمهم تركيا على قطاع من الأرض

على امتداد الحدود بين البلدين.



ويقع بمحاذاة جيب في شمال غرب سوريا

لا يزال خاضعا للجماعات المسلحة التي تقاتل القوات الحكومية

السورية.



وتهاجم القوات السورية ذلك الجيب منذ أواخر أبريل نيسان.

وقال المرصد السوري الذي يراقب من مقره في بريطانيا تطورات الحرب في

سوريا إن الجيب تعرض يوم الأحد أيضا لسلسلة تفجيرات.



وتمكن الأسد

بدعم من قوة جوية روسية وفصائل مسلحة تدعمها إيران من استعادة

السيطرة على معظم أنحاء سوريا.

وتهيمن هيئة تحرير الشام المتشددة على الجيب الواقع في شمال غرب

سوريا.

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