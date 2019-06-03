تصدّرها ميسي ورونالدو.. القائمة الاوربية تخلو من اللاعب الافضل في تشكيلة البطل

2019/06/03 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الاثنين، القائمة المثالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 – 2019.

وانتظر الاتحاد الأوروبي انتهاء المسابقة رسميًّا بإقامة المباراة النهائية بين فريقي ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين مساء السبت، حتى يعلن القائمة المثالية للمسابقة الأوروبية الأم.

وانتهت المباراة بفوز مستحق لليفربول على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء، حيث سجل صلاح الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، بينما تكفل زميله ديفوك أوريجي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 87، وهو الهدف الذي قضى نهائيًّا على آمال توتنهام في العودة للمباراة.

وبهذا الفوز، تمكّن ليفربول من الظفر بلقبه القاري للمرة السادسة في تاريخه، بينما فشل توتنهام في الفوز بلقبه الأوروبي الأول.

وجاء على رأس القائمة، التي نشرها "يويفا" على موقعه الإلكتروني الرسمي، كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجما برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على الترتيب.

كما ضمّت القائمة النجم المغربي حكيم زياش لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، بعدما قاد الفريق للتأهل إلى الدور قبل النهائي في البطولة.

وفي مفاجأة كبيرة، خلت التشكيلة من النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وذلك على الرغم من تواجد ستة لاعبين في القائمة من الفريق الإنجليزي.

وجاءت القائمة كما يلي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) ومارك أندريه تير شتيجن (برشلونة)، وفي خط الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) وماتياس دي ليخت (أياكس) ويان فيرتونخن (توتنهام) وترينت أليكسندر أرنولد (ليفربول) وأندرو روبيرتسون (ليفربول).

وفي خط الوسط: موسى سيسوكو (توتنهام) وحكيم زياش (أياكس) وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي) وفرينكي دي يونج (أياكس) وتانجوي ندومبيلي (ليون) وجيورجينيو فاينالدوم (ليفربول) وديفيد نيريس (أياكس) ورحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).

وفي خط الهجوم، ليونيل ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) ودوسان تاديتش (أياكس) وساديو ماني (ليفربول) ولوكاس مورا (توتنهام).

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