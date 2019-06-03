2019/06/03 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم القوات اليمنية:بعد عملية الليلة في عدن لن يكون هناك مكان آمن لقوى الغزو والاحتلال سواء في داخل اليمن أو خارجه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/03 | 01:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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