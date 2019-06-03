حل مسائل اقليم كردستان وكركوك وبغداد يكون بحزمة واحدة

2019/06/03 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الاتحاد الوطني الكردستاني، ان حل مسائل الاقليم وكركوك وبغداد يكون بحزمة واحدة.

واكد الاتحاد الوطني الكردستاني، في بيان ان المكتب السياسي للاتحاد عقد اجتماعا بأشراف كوسرت رسول نائب الامين العام للاتحاد الوطني، وبمشاركة رئيس الجمهورية برهم صالح، لمناقشة اخر التطورات والاحداث الداخلية وفي المنطقة، خاصة مسالة تشكيل الحكومة الجديدة وموقف الاتحاد الوطني حول حل مسالة كركوك.

واكد الاتحاد الوطني خلال الاجتماع موقفه حول وحدة القرار على مسالة تشكيل الحكومة ومشاركة الاتحاد الوطني وفق الاتفاق وحل مسائل الاقليم وكركوك وبغداد بحزمة واحدة.

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