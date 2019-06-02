الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يطالب بإرسال قوات خاصة من بغداد الى ديالى

2019/06/03 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يطالب بإرسال قوات خاصة من بغداد الى ديالىطالب الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: بإرسال قوات خاصة من بغداد الى ديالى لحفظ الأمن فيها ووضع حد لتكرار هجمات الميليشيات المتنفذة على المدنيين الابرياء.المشروع الوطني العراقيالشيخ جمال الضاري

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