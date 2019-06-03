14 قتيلاً بانفجار مفخخة في منطقة النفوذ التركي وهجوم اسرائيلي على مطار تيفور السوري

2019/06/03 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت- دمشق -الزمان – قصف الطيران الاسرائيلي مطار تيفور العسكري في سوريا وقال بيان رسمي لدمشق ان المضادات الجوية تصدت للهجوم .فيما – قتل 14 شخصاً على الأقلّ في انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال مدير المرصد رامي عبد […]

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