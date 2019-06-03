التجارة تعلن تسويق أكثر من مليونين طن من الحنطة

2019/06/03 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التجارة، محمد هاشم العاني، اليوم الاحد، تسويق أكثر من مليونين و200 ألف طن من الحنطة في محافظات العراق خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان الماضي، وحتى الاول من حزيران الجاري.وقال العاني في بيان، إن "حصيلة تسويق محصول الحنطة بلغت مليونين ومئتين طن، بواقع أكثر من مليون ومئة طن من الحنطة الناعمة درجة اولى، فيما كان مجموع تسويق الحنطة الدرجة الثانية الناعمة أكثر من مليون طن، اما الدرجة الثالثة فقد بلغت الكميات المسوقة لهذا النوع نحو 800 طن".

واضاف، ان "الحملة التسويقية تتصاعد في مناطق صلاح الدين والانبار وكركوك، وتوشك على الانتهاء في المحافظات الجنوبية من البلاد، مبينا ان الحملة التسويقية لهذا الموسم تعد الافضل من حيث الانتاج، وان الفلاح يحصل على مستحقاته خلال 72 ساعة".

وبين، ان "تسويق 1.123.731.000 طن من الحنطة المحلية في تسع محافظات لغاية الثامن عشر من الشهر الماضي".

وتابع، ن “كميات الحنطة المستلمة لغاية يوم الأحد 4 أيار، في المراكز التسويقية في محافظات وسط وجنوب البلاد، وبعد انتهاء العمل في عطلة نهاية الاسبوع وصل معدل الاستلام الى أكثر من ٢٠٦ الاف طن من الحنطة بأنواعها، وأنها توزعت بواقع ١٩٥١١٢طن حنطة درجة اولى وطن حنطة درجة ثانية و٢٩٣طن حنطة درجة ثالثة".

وأوضح، ان "استمرار الوحدات الحسابية في مواقع الشركة التي باستلام الحنطة بصرف المستحقات المالية أولا بأول".

وأشار الى، أنه "سيتم توفير المبالغ للفلاحين وان لا يستغرق تأخير الصرف أكثر من ٧٢ساعة، وانه يتابع صرف المستحقات المالية في المواقع التي تباشر بالصرف حال الانتهاء من عملية الحساب، مبينا، ان إجمالي ما تم صرفه لغاية اليوم يصل الى تحو اربعة وستين مليار دينار عن قيمة الكميات المسوقة والتي انجز احتسابها".



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