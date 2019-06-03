كي لا نكون كصف أعمدة الكهرباء..!

2019/06/03 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي عبد سلمان

بعض الساسة السذج، يتصورون أنه يتعين علينا أن نكون متفقين على كل شيء، وأنه يجب أن تكون آرائنا متطابقة ليكون مستقبلنا مضمونا، لكنهم

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