الروادع الأخلاقية أساس بناء المجتمع

2019/06/03 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد الكاظم حسن الجابري

جُبلَ الإنسان على التعايش في مجتمعات سكانية مختلفة, تختلف هذه المجتمعات في طبيعتها وأسس تنظيمها وكذلك طبيعة المستوى العمراني لها.

هذا التعايش ألقى

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