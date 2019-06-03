داعش الارهابي يعلن عن ثلاثة جرائم في ديالى ضمن ما اسماها بغزوة الاستنزاف

2019/06/03 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن داعش الارهابي انه وضمن ما اسماها بغزوة الاستنزاف- استهدف شرطياًبعبوة ناسفة في قرية (الجيزاني) بمنطقة (الوقف)، في ابي صيدا في ديالى ما أدى لإصابته بجروح بليغة، وإعطاب آلية للحشد العشائري وإصابة عنصرين منهم بجروح أمس بانفجار عبوة ناسفة عليهم في منطقة “الندا” شرق قضاء “بلدروز” في ديالى.واستهداف قرية (العنبكية) بمنطقة (خان بني سعد)...

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