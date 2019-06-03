نيويورك تايمز تنشر تقريرا عن ولي عهد ابي ظبي

2019/06/03 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير مطول تحت عنوان “أقوى حاكم عربي ليس محمد بن سلمان بل محمد بن زايد”، الضوء على النفوذ الذي يتمتع به ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في الإمارات وخارجها، والدور الذي لعبه في تشكيل مقترحات حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.وقالت الصحيفة إن الرجل الذي يعتبر الحاكم الفعلي للإمارات...

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