سعيد العليمى - التنظيم الشيوعى المصرى ( تشم ) – سلف ح ع ش م - ملف قضايا الشيوعيين المصريين - المحامى عادل أمين – الجزء التاسع

2019/06/03 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_العليمى ملف قضايا الشيوعيين المصريين - المحامى عادل أمين – الجزء التاسع أصدر المحامى اليسارى الراحل عادل امين حوالى اثنى عشر مجلدا يحوى كل مجلد موجزا مطولا عن أهم قضايا الشيوعية المصرية فى الخمسينات ، والسبعينات ، ومجلدين عن انتفاضات الطلاب المصريين عامى 1972 – 1973 .وقد خصص الجزء ا......

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