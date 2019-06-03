سامح عسكر - معضلة الأخلاق والسلوك في العقائد

2019/06/03 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر أظن أن نقطة ضعف المؤمنين أمام الملحدين في شئ واحدهي (تأليههم لأنفسهم)أصبحت المعادلة هي : هناك إله..وأنا أيضا إلهثورة الملحد في رأيي هي في الادعاء الثاني الذي يربط كل علوم البشر وأفعالهم بالسماء، وهذه كانت نقطة اعتراض ديكارت على فلاسفة الإيمان في كتاب التأملات، برغم إن ديكارت نفسه مؤمن..وفي رأيي أن كانط استفاد من رؤية ديكارت كتير في نفي القدرة على معرفة ما وراء الطبيعة بالمج......

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