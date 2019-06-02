اجتماع أمني في مقر عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي لمناقشة التنسيق المشترك (صور)

2019/06/03 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُقد في مقر قيادة عمليات صلاح الدين/ الحشد الشعبي، الأحد، اجتماعا أمنيا ضم قيادتي عمليات نينوى وصلاح الدين لمناقشة تأمين التنسيق الأمني بين قاطعي نينوى وصلاح الدين.وقال موفدنا، إن مقر قيادة عمليات صلاح الدين / الحشد الشعبي شهد، مساء اليوم، عقد اجتماع أمني ضم كلاً من عمليات صلاح الدين وعمليات نينوى وألوية الحشد بحضور ...

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