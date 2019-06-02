2019/06/03 | 02:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من أسرة مجموعة الحدث الاخبارية .تتقدم إليكم أسرة مجموعة الحدث الاخبارية أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.يسعدنا ويشرفنا أن نقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات لجميع الاصدقاء الغالين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بألف خير.المدير العام ورئيس مجلس الادارة رئيس التحريرزياد الشيخلي د.باهرة الشيخلي

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