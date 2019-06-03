2019/06/03 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MKj-IlbUlBk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انا مقيمة في فنلندا وصيامنا 19 ساعة فيحصل عندي صداع... فهل يجوز الافطار ؟ السيد رشيد الحسيني يجيب) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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