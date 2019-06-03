2019/06/03 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tLwTXCwk4_Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع قاهر النهضة والعلاوي ورمان) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع قاهر النهضة والعلاوي ورمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).