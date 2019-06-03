2019/06/03 | 03:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع قاهر النهضة والعلاوي ورمان) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tLwTXCwk4_Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع قاهر النهضة والعلاوي ورمان) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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