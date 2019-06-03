2019/06/03 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إيهاب مقبل

نشبَ عراك عنيف بين سبعة طلاب يوم الخميس الماضي في مدرسة فالنتونا الثانوية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.



وتلقت الشرطة السويدية بلاغًا في الساعة 11:55 عن نشوب عراك عنيف بين طلاب مهاجرين وسويديين في المدرسة.

وأوقفت الشرطة الطلاب السبعة، حيث تم تحديد شخصين كضحايا إعتداء، واثنين أخرين بسبب سوء المعاملة.

ولا يعرف سبب العراك الذي نشبَ بين الطلاب، إلا أن المدرسة تسعى عن طريق العاملين فيها بجانب الحراس على تأمين سلامة الأمن فيها.

الفيديو:

مصدر الفيديو: yuOa6ULGSqg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السويد: عراك بين مهاجرين وسويديين في مدرسة سويدية.. فيديو) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السويد: عراك بين مهاجرين وسويديين في مدرسة سويدية.. فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).