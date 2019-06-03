خواطر: جهل العراقيين والعرب في قول: عيد سعيد ؟! وليس عيدكم مبارك ؟!

2019/06/03 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بإسم الماسونيه وبتدبير منها دخل الانكليز والفرنسيين للشرق الاوسط لاحتلاله وقتل كل ما يمت بصله الى الاسلام ؟! الا انهم فشلوا ؟! فخرج الاستعمار الماسوني (الانكليزي – الفرنسي) من الباب الا انه دخل من الشباك ؟!.

دخول الشباك

معروف اول ما يبدأ رمضان اغلب المسلمين بدلا من ان يقرأ القرآن او ينغمس في العبادات ؟! يقابل القنوات الفضائيه ؟! بل مجموعه واحدة من القنوات ؟! لو تفكرتم في الحرف الأول من اسمها بالانگليزي (M) لتبين لكم ما هي ؟! ومن يمولها ؟! ولماذا برامجها هي الأكثر شيوعا ومتابعه ؟! بل هي حقا الاستعمار الماسوني الذي دخل من الشباك.

أنا أقول لا اكراه في الدين وقراءة القرآن أو الانغماس في العبادات هو شيئ شخصي واذا اجبر الناس عليه فسيكرهوه ؟! واكرر انا ضد اجبار الناس ؟! إلا أنني أقول بأن الوعي لما يدور حولنا مهم جدا ؟! لنتمكن من معرفة الحق عند ظهوره الشريف ؟!.

دخول الباب

الدولة العثمانيه (مع التحفظات الكثيرة في كونها اسلاميه) اسقطت ؟! تم توجيه الاقوام العرقيه في الدولة العثمانيه المنحله الى:

الترك: الحركة الطورانيه (القومية والتعصب التركي) بقيادة اتاتورك الماسوني.

العرب السنه: الوهابيه بقيادة آل سعود آل يهود ومحمد بن عبدالوهاب ومذهبه السلفي التكفيري من صنع الانكليز ,

والقوميه العربيه وحزب البعث بقيادة ميشيل عفلق الماسوني من صنع الفرنسيين.

العرب الشيعه: الشيوعيه بقيادة كارل ماركس اليهودي ولينين اليهودي والاثنين دارسين في بريطانيا ؟!.

بدأت حملة شعواء لقتل الاسلام ؟! لن اخوض في تفاصيلها الظاهرة الا من باب ان اذكركم بابرزها واشدها فتكا ؟! حيث ان الاستعمار الماسوني الفرنسي قتل 1 مليون جزائري ؟! واجبر الجزائريين على استبدال لغتهم وحضارتهم وتقاليدهم (دينهم) والى اليوم الى الفرنسيه ؟! مع محاولات عديده ومتكرره للرجوع الى الاصاله (الاسلام) ؟! الا انها اصبحت اليوم بسبب الجهل ؟! ركوب موجة داعش الفواحش ؟! (الوهابيه والانكليز).

ما يهمني هنا هو الحرب على الكلمات بل العبارات والجمل الاسلاميه المتداوله من قبل المسلمين وتحويلها الى الاستعماريه الماسونية (أكرر الاستعماريه الماسونية) وهو بيت القصيد ومربط الفرس ؟!.

السلام عليكم اصبحت : هلو , هاي , مرحبه , مساء الخير , صباح الخير, الخ.

حاول المسلمون الواعين من ارجاعها الى الله: مساكم الله بالخير , صبحكم الله بالخير , والله بالخير.

في أمان الله اصبحت: باي , مع السلامه , الى اللقاء.

موفقين باذن الله اصبحت: حظا سعيدا.

الله معاكم (في السفر) , وداعة الله اصبحت: تروحون وترجعون بالسلامه.

بيت القصيد ومربط الفرس

التحيه الاسلاميه في العيدين هي: عيدكم مبارك ؟! وكل عام وانتم بخير ؟! (البركه والخير من الله سبحانه وتعالى وهي عبارات اسلاميه).

استبدلت الى: عيد سعيد ؟! و أيامكم سعيده ؟!

(ترجمه حرفيه لما يقوله اتباع الماسونية من الانكليز والفرنسيين وطبعا الامريكان وغيرهم).

منذ صغري وبسبب ما تقدم كل من يقول لي:

ايامك سعيده….



اعتبره جاهلا ….



واضحك في قرارة نفسي…..

منسوب بأن الامام علي ع قال: ما ناقشت جاهلا …..



الا غلبني ؟!.

وأختم

عيدكم مبارك , وكل عام وانتم بخير ………

16-07-2015م

مع تحيات المهندس سرمد عقراوي

كتاباتي ليست لا تفاخرا ولا مدحا بنفسي لا سامح الله ولكنني عشت في الغرب معظم حياتي وتعلمت منهم بان اكتب عن تجاربي كما يكتبون عسى ولعلها ان تنفع الاخرين؟! وكما انا انتفع واستفيد من قراءة تجارب الاخرين؟! ومن باب زرعوا فاكلنا نزرع فيأكلون ؟!

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