العراق يختار هيونداي لمشروع بـ2.4 مليار دولار

2019/06/03 | 04:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال إحسان عبد الجبار مدير شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة إن العراق اختار شركة هيونداي للهندسة والبناء لتشييد مشروع لمعالجة وحقن مياه البحر بتكلفة 2.4 مليار دولار، وهو مشروع مهم لزيادة قدرة البلاد على إنتاج النفط.

وقال عبد الجبار للصحفيين في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن منح الصفقة لشركة هيونداي ما زال يتطلب موافقة نهائية من وزارة النفط.

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