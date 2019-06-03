جونا صبحي جميل - في مفهوم عدم الاستقرار السياسي

2019/06/03 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جونا_صبحي_جميل تعد ظاهرة عدم الاستقرار السياسي من "الظواهر الحديثة في دراسة العلوم السياسية على اعتبار أنها لم تأخذ حيزها من الاهتمام بشكل أكاديمي إلا بعد النصف الثاني من القرن العشرين حيث ظهرت دول حديثة الاستقلال في العالم النامي تعاني من هذه الظاهرة و هي في طور الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث( ).عليه، في معرض تكوين إطار مفاهيمي لما يعنيه عدم الاستقرار السياسي، تقتضي الضرورة التعرض للتعريفات ال......

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