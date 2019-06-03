2019/06/03 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائشة بن أحمد: دوري في "أبو جبل" مختلف ويحمل أبعاداً إنسانيةقالت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد إن ردود الفعل على دورها في مسلسل "أبو جبل"، جاءت جميعها إيجابية، بخاصة وأن المسلسل يدور حول عددد من القصص الإنسانية التي يرتبط بها المشاهد بدرجة كبيرة.وأضافت " أهم شيء بالنسبة إلي هو رأي الجمهور في الشارع، لأن جمهور الشارع هو الوحيد الذي سيتحدث عن سلبيات وإيجابيات الدور دون أي حرج، وأنا للأسف حتى الآن لم أنزل إلى الشارع لكي أتعرف على ردود الفعل.وتابعت أنها أيضا تحب أن تأخذ آراء أصدقائها المقربين منها في الأعمال التي تقدمها، لأنهم يقولون لها الحقيقة دون تجميل أو مجاملة، ويشيرون إلى نقاط القوة والضعف في أي دور تقدمه لكي تتجنب الوقوع في أي خطأ في الدور الذي يليه، ولفتت إلى أنها تتابع أيضا النقد الذي يوجه لها من خلال وسائل الإعلام المختلفة لكي تكون على دراية كاملة بكل وجهات النظر التي تعرضت لها.وفي شأن عرض عملين دراميين لها حاليا على الشاشات المصرية، تقول: لم أتضايق من فكرة عرض عملين لي في الوقت نفسه، خاصة أن دوري في "أبو جبل" مختلف تماما ويحمل أبعادا إنسانية قوية جدا، فأنا أقدم دور مريم وهي زوجة مصرية أصيلة تقف بجوار زوجها في كل المحن التي يتعرض لها طوال أحداث العمل، وأعتقد أن هذا الشيء ظهر من خلال تعاطف الجمهور مع دوري في المسلسل، وفي "السهام المارقة" أقدم دور فتاة ساذجة وبسيطة تعيش صراعا نفسيا كبيرا للغاية خاصة بعد أن تنضم لإحدى الجماعات الإرهابية، لكنها في الوقت نفسه فتاة طيبة للغاية.وأكدت أن فكرة عرض مسلسلين لي في نفس الوقت ستزيد من الجمهور المتابع لي، لأن كل مسلسل منهم يناقش فكرة ومنهجا مختلفا تماما عن الآخر، وبالتالي فإن جمهور كل عمل مختلف عن الآخر أيضا.

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