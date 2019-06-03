2019/06/03 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنجي علاء: انطلاق تصوير مسلسل "بلا دليل" بعد عيد الفطرأكدت الكاتبة إنجي علاء، أنها أوشكت على الانتهاء من كتابة حلقات مسلسلها الجديد "بلا دليل"، والمكوّن من 45 حلقة.واضافت إن التصوير سينطلق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، تمهيداً لعرضه في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المُقبل."بلا دليل" مسلسل تشويقي اجتماعي إخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرجي.يذكر أن آخر عمل درامي للمؤلفة كان قصة مسلسل "لعبة إبليس"، الذي عرض العام 2015، وهو من بطولة يوسف الشريف وشيري عادل ومحمد رياض وهبة عبدالغني وتميم عبده وإخراج شريف إسماعيل.بينما كان آخر عمل أدبي صدر لها كان رواية "الأشقر مروان" وقبلها رواية "قانون الكارما".

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