2019/06/03 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويز يفرض نفسه ملكا للوزن الثقيل بإسقاطه لجوشوانيويورك - بعد استعدادات استمرت خمسة أسابيع فقط، وسخرية من وزنه الزائد، لم يفوت الملاكم الأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز، فرصة الرد على الانتقادات أمام بطل العالم البريطاني أنطوني جوشوا، ليحول نزاله ضده إلى مفاجأة من العيار الثقيل.وجرّد رويز (29 عاما) بطل العالم للوزن الثقيل من ألقابه الثلاثة (الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة)، بالضربة الفنية القاضية في الجولة السابعة، ليلحق به الخسارة الثانية في مسيرته.وتعد هذه النتيجة إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة، وسقط خلالها جوشوا (29 عاما) الذي يعد أفضل الملاكمين حاليا، وحامل ذهبية أولمبياد لندن 2012، على البساط أربع مرات قبل أن يعلن الحكم حسم النزال بعد مرور دقيقة و26 ثانية على بداية الجولة السابعة.ودخل جوشوا النزال كمرشح بارز للحفاظ على سجله الذي تضمن 22 فوزا (21 منها بالضربة القاضية) مقابل خسارة واحدة، في حين أن سجل رويز تضمن 33 فوزا (بينها 22 بالضربة القاضية)، مقابل خسارة واحدة.وفي إشارة إلى النتيجة غير المتوقعة، أكد رويرز نفسه أنه لا يصدق ما حققه في قاعة ماديسون سكوير غاردن في مدينة نيويورك.وقال “مازلت غير مصدق.أعجز عن التصديق أن هذا الأمر واقعي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويز يفرض نفسه ملكا للوزن الثقيل بإسقاطه لجوشوا) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويز يفرض نفسه ملكا للوزن الثقيل بإسقاطه لجوشوا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).