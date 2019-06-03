سعد بقير يبدأ تجربة جديدة مع أبها السعودي

2019/06/03 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد بقير يبدأ تجربة جديدة مع أبها السعوديالرياض – أعلن نادي أبها السعودي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وبعد ساعة فقط من تتويج فريق الترجي الرياضي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا عن ضمه لنجم فريق العاصمة التونسية سعد بقير إلى صفوفه.وأشارت إدارة أبها إلى أنها أنهت بصفة رسمية كل إجراءات تسجيل اللاعب بعقد يمتد لمدة سنتين، لتمثيل الفريق الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وبذلك سيغادر سعد بقير ( 25 عاما) رسميا فريق باب سويقة في أواخر يونيو الجاري بعد تجربة بأربع سنوات مع الترجي كانت انطلقت في العام 2015. ولعب سعد بقير مع الترجي 135 مباراة سجل خلالها 34 هدفا.وقدم بقير مع الترجي فترة ممتازة توج خلالها اللاعب بلقب البطولة العربية في مصر، ثم لقب دوري الأبطال العام الماضي أمام الأهلي المصري ولقب هذا العام أمام الوداد المغربي، إضافة إلى عدة ألقاب أخرى محلية وهو يطمح إلى خوض تجربة جديدة في الخليج.وعاش بقير وبقية زملائه فرحة التتويج باللقب القاري هذا العام.وكثيرا ما يكرر بقير في تصريحاته أنه “أحب اللعب تحت الضغط، وهذا يجعلني أبذل قصارى جهدي ويدفعني للعب بشكل أفضل وأقوى ويمنحني الحافز الإضافي”.

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