شركات الطيران تبحث عن رفع منسق لحظر بوينغ 737

2019/06/03 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سول – حثّت شركات الطيران العالمية أمس الجهات التنظيمية المختصة على التنسيق في ما بينها بشأن تغيير برنامج كمبيوتر خاص بطائرات بوينغ

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