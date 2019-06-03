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شركات الطيران تبحث عن رفع منسق لحظر بوينغ 737


شركات الطيران تبحث عن رفع منسق لحظر بوينغ 737
2019/06/03 | 05:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سول – حثّت شركات الطيران العالمية أمس الجهات التنظيمية المختصة على التنسيق في ما بينها بشأن تغيير برنامج كمبيوتر خاص بطائرات بوينغ

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