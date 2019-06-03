التوتر بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر يهدد التسوية في لبنان

2019/06/03 | 05:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التسوية في لبنان باتت على المحك على ضوء استمرار استفزازات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومحاولاته إحراج تيار المستقبل، ورئيس الوزراء

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