مجلس البصرة يطالب البرلمان بتعديل قانون رسوم محطات الوزن المحورية

2019/06/03 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ المستقبل العراقيطالب رئيس مجلس البصرة صباح البزوني مجلس النواب، بالتوجه الى تعديل قانون محطات الوزن المحورية المتعلق بإصدار الغرامات من قبل وزارة الأعمار والإسكان على الشاحنات المحملة بالبضائع والتي يعمل بعض سائقيها بزيادة الحمل خارج التعليمات.وقال البزوني في تصريح للمربد، ان رسوم الغرامات التي تفرض على سائقي شاحنات البضائع المخالفين لايمكن قبولها نظرا لارتفاع اسعارها بشكل عالٍ.واشار الى ان القانون الجديد يفرض على سائق الشاحنة الذي يزيد حمل مركبته عن كل طن دفع غرامة قدرها 5 ملايين دينار، مبيناً ان هذا الأمر ورغم أهميته بمحاسبة المخالفين وتفعيل الموازين المحورية لغرض حماية الطرق العامة من الحمل الزائد الا ان تلك المبالغ غير مقبولة لأنها تسمح للسائق اعطاء مقابل مادي لشخص ما بغية عدم استيفاء اي غرامات منه.

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