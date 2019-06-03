العيداني يعلن قرب صرف رواتب المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع ديوان محافظة البصرة

2019/06/03 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ المستقبل العراقيأعلن محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني عن قرب صرف رواتب المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع ديوان محافظة البصرة ولأشهر كانون الثاني ،وشباط ،واذار ، ونيسان ، ومايس لعام 2019.وقال « العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص ان رواتب المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع ديوان محافظة البصرة ستصرف خلال الايام المقبلة ، مشيراً الى انه حسب الكتاب الصادر من مديرية تربية البصرة قسم الشؤون المالية والتي تم فيها طلب صرف سلفة لرواتب العقود فقد تمت الموافقة على الصرف على ان يتم الاسراع باكمال الاجراءات الخاصة بصرف رواتب المتعاقدين .وبين « العيداني ان مديرية تربية المحافظة خاطبت بكتاب رسمي ديوان المحافظة طلبت فيه صرف سلفة مالية لغرض صرف رواتب المتعاقدين من المعلمين والمدرسين ولأشهر كانون الثاني ، وشباط ، واذار ، ونيسان، ومايس من العام الحالي على ان يكون احتساب رواتب العقود لحملة شهادة الماجستير (750) الف دينار و(650) الف دينار لحملة شهادة البكالوريوس و(550) الف دينار لحملة شهادة الدبلوم وحسب الاتفاق مع مجلس المحافظة .

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