محافظ بغداد يزور ناحية الكرادة ويــؤكـد علـى التعــاون المشتــرك بين المحافظة والأمانة

2019/06/03 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / طالب ضاحياستقبل محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري، رئيس المجلس الاعلى د.همام حمودي والوفد المرافق له، لبحث سبل الارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي في العاصمة.وناقش اللقاء مجريات حملة خدمة بغداد شرف لنا التي اطلقتها المحافظة مؤخرا، كما استعرض السيد المحافظ المشاريع والخدمات التي تقوم بها المحافظة والمعوقات التي تحول دون تطوير عملها ،مبينا حرص المحافظة بكافة مفاصلها للاضطلاع بدور اكبر في تقديم الخدمات لأبناء بغداد.فيما بين محافظ بغداد السيد فلاح الجزائري في تصريح على هامش اللقاء، ان الوفد الزائر بحث تذليل العقبات التي تواجهه المحافظة وخصوصا في قطاعات التربية والصحة والخدمات وغيرها من مشاريع البنى التحتية.من جانبه اشاد حمودي بالجهود المبذولة من قبل السيد المحافظ وتواصله المستمر مع الحكومة الاتحادية لإكمال المشاريع الخدمية مؤكدا على اهمية مواصلة دعم المحافظة وتوفير التخصيصات المالية لتمكينها من تحقيق اهدافها في المجالات الاقتصادية والخدمية.كما زار محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري، اليوم الأحد، ناحية الكرادة؛ لبحث جملة قضايا تتعلق بالجانب الخدمي، وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.واطَّلع السيد المحافظ خلال جولته - التي شملت أيضا ناحية الكرادة ومكتبة الكندي ومديرية الجنسية والمستوصف - على شرح كامل لطبيعة الخدمات التي تقدمها هذه الدوائر لمواطني العاصمة.وأضاف الجزائري أن زيارته هذه جاءت؛ للبحث عن مدى إمكانية الحصول على أراضٍ جديدةٍ؛ لإنشاء المدارس والمستوصفات وغيرها من مشاريع البنى التحتية والفوقية، والتي لها مساس بحياة المواطن.مشددا على أن محافظة بغداد حريصةٌ كل الحرص على تنفيذ مشاريع خدمية خلال الفترة الحالية بعد الاستقرار الأمني في عموم العاصمة.فيما لفت إلى أهمية إعادة الثقة بين الحكومة المحلية والمواطن البغدادي من خلال حسم ملفات المشاريع المتلكأة والمتوقفة.

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