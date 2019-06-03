2019/06/03 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النظام السوري أنه تعرّض لهجوم صاروخي على مطار التيفور العسكري في ريف حمص.وقالت وسائل إعلام النظام إن الدفاعات الجوية تصدت لتلك الهجمات التي أكدت أن مصدرها إسرائيل.وأسفر الهجوم في حصيلة أولية عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح، إضافة إلى إصابة مستودع ذخيرة وتسبّبه بأضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد.ونقلت وكالة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل جندي من قوات النظام السوري بقصف صاروخي على مطار التيفور وكالة الاستقلال.

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