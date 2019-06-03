خروج مئات النساء والأطفال من مخيم الهول المخصص لعائلات تنظيم الدولة بسوريا

2019/06/03 | 06:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ما تسمى “الإدارة الذاتية” الكردية في شمال وشرق سوريا -اليوم الأحد- أنها ستسمح لنحو ثمانمئة امرأة وطفل بمغادرة مخيم الهول بمحافظة

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