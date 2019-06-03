في حادث نادر.. البنتاغون يرفض تنفيذ تعليمات لإدارة ترامب ويحتج عليها رسميا

2019/06/03 | 06:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع الأميركية الأحد أن البيت الأبيض حاول بالفعل إخفاء سفينة حربية تحمل اسم السناتور الراحل جون ماكين عن الأنظار خلال

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