ديجون يهزم لانس و يضمن البقاء في الدوري الفرنسي

2019/06/03 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن ديجون الاستمرار في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بعد أن حسم بطاقة البقاء على حساب لانس، بالفوز (3-1) في مواجهة إياب تصفيات البقاء في “الليج آ”.وعلى ملعبه (جاستون جيرارد)، تألق من صفوف ديجون، النجم التونسي نعيم السليتي، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 28 و90، بينما تكفل ويسلي سعيد بتسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 71.

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