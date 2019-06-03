اشتباكات بالأقصى في ذكرى احتلال القدس

2019/06/03 | 06:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتباكات بالأقصى في ذكرى احتلال القدسالقدس – شهدت باحات المسجد الأقصى اشتباكات بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في يوم عطلة يهودية تتزامن مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.ونفذت السلطات الإسرائيلية سلسلة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين تحسبا لمواجهات محتملة بذكرى “يوم توحيد القدس” أي احتلالها للقدس الشرقية في 1967.وأثار دخول يهود إلى باحة المسجد غضب مصلين مسلمين معتكفين في المسجد خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان .ويُسمح لليهود بزيارة الموقع خلال أوقات محددة، ولكن تُمنع عليهم الصلاة فيه لتجنب التوترات.وسمح لليهود الأحد بالزيارة لمناسبة يوم القدس.وعادة لا تصادف هذه المناسبة مع الأيام العشرة الأخيرة من رمضان التي يكرسها المسلمون للصلاة والتعبّد.وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إن نحو 1200 “مستوطن اقتحموا المسجد”، وهو العدد الذي أكده الجانب الإسرائيلي على لسان المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد.وبحسب الشرطة الإسرائيلية، تحصّن المصلّون المحتجون على زيارات اليهود داخل المسجد، وألقوا الكراسي والحجارة باتجاه عناصر الشرطة التي تمكنت من تفريقهم.ووفقا لشهود عيان أغلقت عناصر الشرطة الإسرائيلية “المصلى القبلي” بالسلاسل الحديدية، وقد فكّ المصلون ما تبقى منها عقب انسحاب القوات التي حاصرت نحو 2000 شخص داخل المسجد لبعض الوقت.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة على الموقع أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت الرصاص المطاطي وقنابل صوتية ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين قبل أن تعتقل 7 منهم.وأفاد بيان لنادي الأسير الفلسطيني باعتقال 40 مواطنا من القدس بينهم أمين سر حركة التحرر الوطني الفلسطيني “فتح” شادي مطور.وقال النادي إن الاعتقالات طالت أيضا مصلين أجانب ومجموعة من المصلين من الضفة الغربية المعتكفين في المسجد.وتعتبر البلدة القديمة بالقدس من أكثر المواقع توترا، وينتشر الجنود الإسرائيليون في أزقتها بشكل دائم.وفي رمضان، تزيد إسرائيل من التعزيزات الأمنية داخل البلدة القديمة وتغلق محيطها.وبالرغم من هذه الإجراءات، أقدم فلسطيني على طعن إسرائيليين بسكين فأصابهما بجروح قبل أن تطلق عليه الشرطة الإسرائيلية النار وترديه قتيلا في القدس القديمة، فيما قتل آخر برصاص جنود إسرائيليين خلال محاولته اجتياز الجدار الفاصل في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، بحسب الشرطة.

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