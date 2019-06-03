الزوراء يمزق شباك الطلبة بخماسية نظيفة في الدوري العراقي

2019/06/03 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحق الزوراء نظيره الطلبة بخماسية نظيفة، على ملعب الشعب الدولي، لحساب الجولة 30 من الدوري العراقي.ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 50 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 37 في المركز الحادي عشر.وبدأ الزوراء المباراة بشكل ضاغط بحثا عن هدف السبق، وفرض سيطرته على أجواء المباراة وتمكن من افتتاح النتيجة في …

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