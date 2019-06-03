2019/06/03 | 07:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني توضح حريق جميلة وما انقذته من الحقول أوضحت مديرية الدفاع المدني، أسباب اندلاع حريق جميلة، فيما كشفت عن عدد دوانم حقول الحنطة والشعير التي انقذت من الحرائق.وقال معاون مدير عام الدفاع المدني العميد حسن ابراهيم حسن ان" هناك 225 مركزاً للدفاع المدني في عموم العراق عدا إقليم كردستان، وكل مركز له خطة للوقاية والسلامة الصناعية تؤشر لدينا ملاحظات وتوصيات على كل مشروع ومنها علوة جميلة والشورجة".وأضاف" لدينا مؤشرات بان الشبكة الكهربائية العشوائية وتعدد مصادر الطاقة {مولدات ووطنية} والازقة الضيقة لهذه المشاريع التي تسهم بعدم وصول سيارات الإطفاء الى الحريق وكثرة البسطيات والعشوائيات جميعها عوامل رئيسية لاندلاع الحرائق".وتابع حسن" بالنسبة لحرائق منطقة الشورجة سبق وان حددنا السلبيات فيها قلنا انها انشات في 1960 ونحن اليوم في 2019 مما زاد في عدد التجار وسعة المخازن غير الصحيحة داخل الشورجة عوامل ساعدت بانتشار الحريق بسرعة كبيرة؛ لذا سبق وان طالبنا برفع المخازن الى خارج حدود بغداد للحد من هذه الحرائق".وزاد" اما حريق علوة جميلة لا نستطيع ان نحصي عدد الخسائر فيه، الا بعد اخذ احصائيات الخسائر من المتضررين بعدد المواد المخزونة وكمياتها وتثبت في تقرير رسمي بعدها تعلن حصيلة الخسائر".وعن عدد الحرائق التي اندلعت في حقول الحنطة والشعير بعدد من المحافظات أوضح معاون مدير عام الدفاع المدني بالقول" الى حد الأول من حزيران الجاري بلغت حرائق حقول الحنطة والشعير في المحافظات 210 حريق"، مبيناً ان" الحقول المزروعة في عموم المحافظات عدا الإقليم بلغت 12 مليوناً و700 الف دونم، والذي احترق هو 17 الف دونم وماتم إنقاذه 400 الف دونم".وعزا أسباب حرائق الحقول الى" ثلاثة اقسام {عرضية ومتعمدة وكوارث طبيعية}"، كاشفاً عن" تأشير 18 حريق متعمد خاصة في حقول كركوك وصلاح الدين".وحول تعويضات المتضررين من جميع الحرائق اكد حسن، ان" الدفاع المدني لا يضع سبب الحريق، بل هناك لجنة برئاسة مديرية الأدلة الجنائية يشترك معها الدفاع المدني تضع أسباب الحريق"، مشيرا الى ان" المتضرر يستطيع ان يأخذ تقرير من الدفاع المدني يحدد فيه مالحق به من اضرار؛ لكن كدفاع مدني لسنا جهة تعويضية للمتضرر".

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