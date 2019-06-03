2019/06/03 | 07:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يطالب الحكومة بالتوزيع العادل للعيدية وانهاء الطبقية طالب النائب محمد شياع السوداني، الحكومة بالعدالة في توزيع منحة العيدية للموظفين.وقال السوداني في بيان، ان" التفاوت والتمييز بين موظفي دوائر الدولة مرفوض ويمثل بدعة في سياق عمل مؤسسات الدولة وهذا الكلام بدا واضحا جليا من خلال توزيع منحة {العيدية} بين الموظفين بشكل متفاوت وغير منصف اذ توزع احدى الوزارات منحة العيد بمبالغ تصل إلى مايساوي راتبا تاما وفي الوقت نفسه هناك وزارات لايشمل موظفوها بالعيدية بسبب قلة تخصيصاتها المالية او انعدامها وكذا الحال في بعض الوزارات التي وزعت منحة قليلة بحسب الإمكانيات".وأضاف" أننا ومن موقعنا نائبا عن الشعب نطالب رئيس مجلس الوزراء باتخاذ موقف جاد اتجاه هذه البدعة التي عملت على اظهار الطبقية بين الدوائر ما ولد موجة غضب واستهجان بين موظفي الدولة، كما ان الاجراء الخاطئ بمنح الوزارات حرية تحديد مبلغ العيدية يتنافى مع توجه الدولة بضرورة التقشف في الانفاق العام واستثمار الاموال الفائضة في تنفيذ مشاريع لتطوير البنى التحتية او مشاريع توفر فرص عمل لأبنائنا العاطلين".واختتم السوداني بالقول" العدالة الاجتماعية ركن اساس في بناء المجتمع الواعي، فلتكن الحكومة اول العادلين بين الناس".وكانت الحكومة الاتحادية قد قررت قبل يومين منح العيدية لجميع الموظفين وبحسب صلاحيات الوزارات بمناسبة حلول عيد الفطر، لحاملي الشهادة الجامعية وما فوق وقيمتها 100 الف دينار وللموظفين الدائمين الأدنى من الشهادة الجامعية 75 الف دينار وللموظفين بعقود واليوميين 50 الف دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب الحكومة بالتوزيع العادل للعيدية وانهاء الطبقية) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب الحكومة بالتوزيع العادل للعيدية وانهاء الطبقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).