العراق يختار هيونداي للهندسة والبناء لتشييد مشروع لمعالجة وحقن مياه البحر

2019/06/03 | 07:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مدير شركة نفط البصرة، إحسان عبد الجبار، عن اختار شركة هيونداي للهندسة والبناء لتشييد مشروع لمعالجة وحقن مياه البحر بتكلفة 2.4 مليار

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