البياتي يكشف تفاصيل جديدة بشأن تفجيرات كركوك ويفصح عن هوية اثنين من المتهمين

2019/06/03 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مسؤول منظمة بدر فرع الشمال محمد مهدي البياتي، عن تفاصيل جديدة شأن التفجيرات الإجرامية التي استهدفت محافظة كركوك، وفيما افصح عن هوية اثنين من المتهمين بالتفجيرات، أكد أن 80% من ضحايا التفجيرات بالمحافظة منذ 2003 هم من الشيعة.وقال البياتي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الاستخبارات كانت على علم بالتفجيرات الأخيرة التي […]

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