تشينو تشوكودينما - العمال في ثورة الجزائر: رأس حربة بحاجةٍ إلى تنظيم

2019/06/03 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تشينو_تشوكودينما الناشر وحدة الترجمة – مركز الدراسات الاشتراكيةضربت الثورة شمال إفريقيا مرة أخرى بعد أن أجبرت الاحتجاجات الجماهيرية في الجزائر الديكتاتور عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل الماضي.وبالرغم من هذا الانتصار، استمرت التظاهرات الجزائرية مطالبةً بإسقاط النظام بأكمله.أعربت وكالة بلومبرج الأمريكية عن قلقها إزاء هذه التطوُّرات عندما جادل أحد المُعلِّقين قائلًا: “إن الثورات بدون قا......

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