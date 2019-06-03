2019/06/03 | 08:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #تشينو_تشوكودينما الناشر وحدة الترجمة – مركز الدراسات الاشتراكيةضربت الثورة شمال إفريقيا مرة أخرى بعد أن أجبرت الاحتجاجات الجماهيرية في الجزائر الديكتاتور عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل الماضي.
وبالرغم من هذا الانتصار، استمرت التظاهرات الجزائرية مطالبةً بإسقاط النظام بأكمله.أعربت وكالة بلومبرج الأمريكية عن قلقها إزاء هذه التطوُّرات عندما جادل أحد المُعلِّقين قائلًا: “إن الثورات بدون قا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تشينو تشوكودينما - العمال في ثورة الجزائر: رأس حربة بحاجةٍ إلى تنظيم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبالرغم من هذا الانتصار، استمرت التظاهرات الجزائرية مطالبةً بإسقاط النظام بأكمله.أعربت وكالة بلومبرج الأمريكية عن قلقها إزاء هذه التطوُّرات عندما جادل أحد المُعلِّقين قائلًا: “إن الثورات بدون قا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تشينو تشوكودينما - العمال في ثورة الجزائر: رأس حربة بحاجةٍ إلى تنظيم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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