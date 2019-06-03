التيتي الحبيب - في الاستلاب

2019/06/03 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب من وحي الأحداثيتعرى فكر الحركات الاسلامية المستورد شيئا فشيئا أمام شعبنا لتظهر حقيقة اغترابه على تربة المغرب وهوية شعب المغرب.إنه غريب عن وجدان هذا الشعب الذي عاش هنا واختلط مع ثقافات وشعوب أخرى بما فيه الاسلام نفسه.لكن دعاة الحركات الاسلامية من اخوان مسلمين ووهابيين و…استجلبوا فكرا غريبا عن تربة المغرب يعتبر اللغة الامازيغية لغة حقيرة تقبع أسفل سافلين أمام اللغة العربية المقدسة والتي بد......

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