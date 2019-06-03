2019/06/03 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، عن اتفاق بين بغداد واربيل على نشر قوات البيشمركة في كافة انحاء العراق، فيما أكد أن تطبيع الاوضاع في كركوك سيتم خلال العام المقبل.وقال القيادي بالحزب مهدي عبد الكريم في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “اربيل وبغداد اتفقتا على توزيع البيشمركة على جميع مناطق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب البارزاني يحدد موعد “التطبيع” ويكشف عن اتفاق لنشر البيشمركة بجميع مدن العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب البارزاني يحدد موعد “التطبيع” ويكشف عن اتفاق لنشر البيشمركة بجميع مدن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).