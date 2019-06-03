إنقاذ 85 مهاجرا قرب السواحل الليبية

2019/06/03 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، إنقاذ 85 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي كاد يغرق قبالة السواحل الليبية.

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