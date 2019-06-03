هواوي وأميركا.. حرب باردة طويلة الأمد

2019/06/03 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحول الخلاف الصيني الأميركي حول شركة هواوي إلى كرة ثلج تكبر يوما بعد آخر، في تصريحات متصاعدة بين ساسة القطبين العالميين، الصين والولايات المتحدة.

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