2019/06/03 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

رأى رئيس الجبهة التركمانية العراقية، ارشد الصالحي، ان التفجيرات الأخيرة التي ضربت محافظة كركوك، استهدفت التركمان.

وقال الصالحي، لـ "العهد نيوز"، اليوم الاثنين، ان

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