تخلص من الانتفاخ المزعج بهذه الطرق

2019/06/03 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يعاني بعض الناس من استمرار انتفاخ المعدة المزعج رغم تناول الطعام الصحي وشرب الكثير من الماء، لذا سعى خبراء التغذية لتقديم الحل الأمثل.

وفيما

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